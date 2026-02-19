SHAMAN поднял спрос туристов на зимний Байкал

«Купибилет»: За последние 14 дней спрос на перелеты к Байкалу стал самым высоким

Видео певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, где он попробовал на вкус замерзший лед озера Байкал, подняло спрос туристов на это направление. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, за последние 14 дней интерес к перелетам на зимний Байкал стал самым высоким в периоде и в среднем превысил показатели остальных дней на 12 процентов. Добраться до самого глубокого озера в мире можно через Иркутск или Улан-Удэ.

Средняя стоимость перелета из Москвы до Иркутска и обратно сейчас составляет около 28 тысяч рублей с человека, а до Улан-Удэ — около 31 тысячи рублей с человека. Авторы исследования отметили, что несмотря на рост интереса к направлению, резкого скачка цен на последние недели зафиксировано не было.

В пресс-службе сервиса также подчеркнули, что лучший период для посещения зимнего Байкала — с начала декабря до конца февраля. В это время формируется стабильный ледовый покров, открываются основные туристические маршруты и устанавливаются наиболее благоприятные погодные условия для поездки.

Видео с певцом SHAMAN, который облизал лед Байкала, появилось в сети 19 февраля. В комментарии к публикации Дронов отметил, что ролик предназначен для аудитории старше 18 лет.

