19:26, 13 мая 2026

По факту драки индусов с узбеками на молотках на российской птицефабрике возбудили дело

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области возбудили дело из-за массовой драки на птицефабрике. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным агентства, следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки на птицефабрике.

Первопричиной драки между мигрантами из Индии и Узбекистана на птицефабрике в Санкт-Петербурге стал языковой барьер и разные ценности. В результате в массовой драке с обеих сторон приняли участие по сто человек. При этом в бой шли палки, молотки и даже топоры. Пострадали около двадцати человек, шесть — в тяжелом состоянии. Остановили побоище ОМОН и Росгвардия.

