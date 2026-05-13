19:20, 13 мая 2026

Мужчина четыре года притворялся слепым ради денег

В США мужчина четыре года притворялся слепым и получил 18 миллионов рублей
Юлия Юткина
Фото: ThomsonD / Shutterstock / Fotodom

Житель штата Флорида, США, Джерри Смит признался, что четыре года обманывал Министерство по делам ветеранов (VA) ради денег. Об этом пишет People.

73-летний мужчина притворялся почти полностью слепым. Он утверждал, что из-за проблем со зрением не может водить машину, работать и выполнять повседневные дела. В качестве поддержки с 2017 по 2021 год мужчина получил от VA 245 тысяч долларов (18 миллионов рублей).

Неизвестно, как именно мошенническую схему Смита удалось раскрыть. Оказалось, что все эти годы он мог водить машину, читать, пользоваться банкоматами и ходить по магазинам без посторонней помощи. Смит разыгрывал перед окулистами слепоту, а сам работал школьным охранником и был специалистом по огнестрельному оружию.

Пожилому мужчине грозит до 18 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Испании частный детектив разоблачил женщину, которая 16 лет притворялась немой ради пособия. Мошенница попалась, когда решила помочь незнакомцу найти дорогу.

