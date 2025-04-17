Женщина 16 лет притворялась немой ради денег и попалась на помощи незнакомцу

В Испании женщина 16 лет притворялась немой ради денег и попалась детективу

В Испании частный детектив разоблачил женщину, которая 16 лет притворялась немой ради пособия. Как пишет газета La Voz de Galicia, она попалась, когда решила помочь незнакомцу найти дорогу.

В 2003 году женщина, личность которой не разглашается, работала за кассой в супермаркете. Вдруг на нее напал один из клиентов. Этот инцидент так сильно повлиял на женщину, что у нее диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — она потеряла возможность говорить. Служба социального обеспечения рассмотрела дело женщины и назначила ей пенсию по инвалидности.

В 2019 году страховая компания, от которой пострадавшая получала деньги, заметила странности в медицинских отчетах о ее состоянии. Ни один из врачей, которых женщина посещала последние годы, не отмечал в ее карте, что она не может говорить. Чтобы уличить женщину в возможной лжи, страховая компания наняла частного детектива.

Сыщик несколько недель следил за женщиной, после чего заявил, что она спокойно разговаривает с людьми по телефону, беседует с прохожими на улице и болтает на занятиях по зумбе. Чтобы окончательно убедиться, детектив появился перед ней как обычный прохожий и спросил, как ему дойти до универмага. Ничего не подозревающая женщина без проблем ответила ему. Детектив записал ее голос и принес записи в суд.

Суд признал правоту страховой компании и освободил ее от выплат мошеннице. Предполагается, что женщине придется заплатить штраф и возместить компании потери.

Ранее сообщалось, что американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

