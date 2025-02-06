Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:02, 6 февраля 2025Из жизни

Мужчина украл личность коллеги и 36 лет притворялся им

NY Times: В США мужчина украл личность коллеги и 36 прожил под чужим именем
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Mike Segar / Reuters

Американец украл имя коллеги, с которым в молодости продавал хот-доги, и прожил под ним 36 лет. Об этом пишет The New York Times.

В 2019 году в США мужчина по имени Уильям Вудс пришел в банк и заявил, что кто-то брал кредиты на его имя и накопил большой долг. Вудс хотел узнать номера своих счетов и закрыть их. Сотрудник банка проверил его удостоверение личности и номер социального страхования, все данные были верны. Однако Вудс не смог ответить на проверочные вопросы. Клерк позвонил по привязанному к счету номеру, на звонок ответил мужчина, также представившийся Вудсом. Он знал ответы на контрольные вопросы. В итоге Вудса, пришедшего в банк, задержали по подозрению в краже личных данных и попытке получить доступ к чужим счетам.

Прокурор предъявил Вудсу обвинение, назвав его Мэтью Кирансом. В суде Вудс настаивал, что он не Киранс, но судья был уверен, что он притворялся, и постановил отправить его в психиатрическую больницу. В марте 2021 года его приговорили к двум годам тюрьмы, но зачли уже отбытый срок — 428 дней ареста в тюрьме и 147 дней в психиатрической больнице. Ему запретили использовать имя Уильям Вудс. Киранс признал вину и согласился со всеми условиями, чтобы выйти на свободу.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Это пугает и угнетает» Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
«Это пугает и угнетает»Мошенники в сети стали хитрее. Как они научились шантажировать жертв поддельным порно?
10 августа 2022

Как выяснилось впоследствии, Вудс и Киранс вместе работали в 1988 году в Альбукерке, штат Нью-Мексик. Они продавали хот-доги. Киранс украл документы Вудса, сделал дубликаты и 36 лет жил под его именем. Он женился, дал ребенку поддельную фамилию и открывал счета на это имя. Отбывшему срок Вудсу удалось восстановить справедливость в 2023 году благодаря детективу, согласившемуся провести тест ДНК и сравнить образцы Вудса и его покойного отца, чья личность не вызывала вопросов. В итоге тест подтвердил родство.

После нескольких допросов настоящий Киранс сознался в обмане. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. В начале 2025 года прошло финальное заседание по его делу.

Ранее сообщалось, что в Италии поймали мошенницу, которая два года скрывалась от полиции, притворяясь монахиней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Российский посол во Франции высказался о требовании Зеленского о «миротворцах»

      Российские войска остановили штурмовые подразделения при контратаке в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше