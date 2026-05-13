19:18, 13 мая 2026

Губернатор Богомаз сообщил об ударе ВСУ по территории «Почты России»
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по территории «Почты России» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ атаковали территорию, прилегающую к отделению "Почты России" в городе Севск Севского района. В результате целенаправленного удара, к сожалению, погиб мирный житель», — написал он.

По его словам, здание почты получило повреждения, кроме того, под удар попали три автомобиля. На месте, отметил губернатор, работают оперативные и экстренные службы.

В ночь на 13 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами страны 286 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали 15 российских регионов, среди которых Тамбовская, Ярославская, Орловская, Тульская и Рязанская области.

