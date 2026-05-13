Конгресс США подготовил жесткий законопроект в отношении машин из Китая

В США поддержали штраф за китайские автомобили в размере 1,5 миллиона долларов

Конгресс США подготовил законопроект, который может окончательно перекрыть доступ китайским автопроизводителям на американский рынок, пишет Carscoops.

Инициатива, выдвинутая главой Специального комитета по Китаю Джоном Муленааром и конгрессменом Дебби Дингелл, предполагает полный запрет на импорт, сборку, продажу и ввоз автомобилей с подключением к сети, если их производитель связан с государствами, признанными иностранными противниками. Речь идет о таких странах, как Китай, Россия, Северная Корея и Иран. Крупные автопроизводители, присутствующие на американском рынке, поддержали законопроект.

Документ устанавливает конкретные сроки: с 1 января 2027 года под запрет попадет программное обеспечение машин, имеющее отношение к указанным странам, а с 1 января 2030 года — компоненты. Министру торговли поручено разработать порядок подтверждения соответствия, а также механизм вынесения обязательных решений и консультаций, чтобы отрасль могла соблюдать новые требования. За каждое нарушение предусмотрен штраф в размере не менее 1,5 миллиона долларов (более 110 миллионов рублей) или пятикратной стоимости сделки. Применяться будет большая из этих сумм.

Цель американской стороны — защитить собственный автопром и остановить то, что в Вашингтоне расценивают как серьезную опасность со стороны Пекина. Джон Муленаар заявил, что Китай действует нечестно во всех секторах, а в автомобилестроении создает профицит машин и комплектующих и сбывает их по демпинговым ценам, рассчитывая разорить американские предприятия.

Также он обвинил CATL и BYD в использовании принудительного труда, чтобы снижать оплату добросовестных рабочих в США. По мнению конгрессмена, таким компаниям не место в Америке, а их продукция не должна находиться в местных автомобилях и угрожать инфраструктуре страны.

Ранее стало известно, что концерн Mercedes-Benz продал все свои автосалоны в Берлине канадскому бизнесмену Кулдипу Биллану, возглавляющему холдинг Alpha Auto Group. В рамках сделки покупатель получил семь торговых площадок в Берлине, среди которых главный автосалон Mercedes-Welt на улице Зальцуфер.