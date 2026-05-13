19:19, 13 мая 2026

Россияне описали размеры ручной клади у разных авиакомпаний словом «издевательство»

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Российские пассажиры самолетов описали требования разных авиакомпаний к габаритам ручной клади словом «издевательство». Так пользователи сети прокомментировали ролик соотечественника на странице @vishnev в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор снял видео с аэропорту, попробовав положить сумку в калибраторы разных перевозчиков. «Чем дешевле, тем суровее и жестче правила к ручной глади и багажу», — подытожил он.

Пользователи сети начали рассуждать, стоит ли сделать калибраторы единообразными для всех авиакомпаний. «Это издевательство над населением. Нужен закон с обязательной стандартной ручной кладью», «А незачем с собой полдома в ручную кладь брать», «Ручная кладь она и есть ручная! Это рюкзак, сумка небольших размеров», — спорили юзеры.

Ранее московский суд признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади. Специалисты установили, что лоукостер злоупотребил предоставленным законодательством правом на определение габаритов.

