Раскрыто встретившее недовольство стран НАТО предложение Рютте по Украине

Politico: Рютте хочет обязать страны НАТО выделять средства на поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил обязать страны альянса ежегодно выделять на поддержку Украины средства в размере 0,25 процента их ВВП в год. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Если союзники одобрят эту идею, ежегодные объемы помощи Украине фактически утроятся и составят 143 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что инициатива Рютте также позволила бы сделать помощь Киеву «регулярной и долгосрочной». Однако, как утверждает издание, его предложение встретило резкое сопротивление со стороны некоторых крупных членов НАТО, включая Францию и Великобританию.

Ранее Рютте заявил, что начатый президентом США Дональдом Трампом диалог с российским лидером Владимиром Путиным чрезвычайно важен для урегулирования конфликта на Украине.