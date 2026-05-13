Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

Генсек НАТО Рютте: Начатый Трампом диалог с Россией чрезвычайно важен

Начатый президентом США Дональдом Трампом диалог с российским лидером Владимиром Путиным чрезвычайно важен для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Именно американский президент в феврале прошлого года преодолел тупик в отношениях с президентом Путиным. И я думаю, что это было чрезвычайно важно — начать диалог с Россией, [чтобы понять], есть ли выход из этого конфликта», — сказал он.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Президент США, в свою очередь, поддержал это предложение.

Позднее Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны.