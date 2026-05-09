01:44, 9 мая 2026

«Вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали». Путин раскрыл детали разговора с Трампом

Марина Совина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны.

Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали

Владимир Путинпрезидент России

Путин также подчеркнул, что победа советского народа в Великой Отечественной войне «постоянно находится на уровне повышенного внимания» в ходе диалога России с другими странами.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Российский лидер заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Президент США, в свою очередь, выразил согласие с этим предложением.

«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
«Нужен мир, не перемирие» Россия ужесточила требования к Украине. Как изменились переговорные позиции и что об этом думают в США?
Путин высказался об официальных приглашениях на празднование 9 Мая

Россия никого не приглашала официально на празднование 9 Мая, просто сказала, что будет рада всем, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

Для вас ничего неожиданного не скажу. Мы никого не приглашали официально. Мы просто сказали, что будем рады видеть всех, кто захочет приехать

Владимир Путинпрезидент России

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.

Также в столицу прибыл премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он примет участие в торжествах по случаю Дня Победы и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, стало известно, что Фицо намерен передать российскому лидеру послание от президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Москву 9 мая.

«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем» Главные заявления Путина на прямой линии
Путин проведет обед с Лукашенко, Токаевым и Мирзиёевым

Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи

Юрий Ушаковпомощник президента России

Все лидеры, по его словам, вместе будут присутствовать на параде на Красной площади и примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата.

Ушаков также рассказал, что Путин запланировал на 9 мая серию двусторонних переговоров с главами иностранных делегаций. В том числе он проведет беседу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом тет-а-тет — о такой встрече попросил сам король.

Также в Москву прибыл президент Лаоса Тхонглун Сисулит. 9 мая политик проведет переговоры с Владимиром Путиным, а также примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и посетит торжественный прием в честь прибывших глав иностранных делегаций и почетных гостей.

