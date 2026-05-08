Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:03, 8 мая 2026Мир

Еще один мировой лидер прибыл в Москву на празднование Дня Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву на празднование Дня Победы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что борт главы государства Юго-Восточной Азии приземлился в Москве около 18:00 по местному времени.

9 мая президент Лаоса проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и посетит торжественный прием в честь прибывших глав иностранных делегаций и почетных гостей.

Ранее помощник главы России Юрий Ушаков заявил, что Путин запланировал на 9 мая серию двусторонних переговоров с главами иностранных делегаций. В том числе он проведет беседу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом тет-а-тет — о такой встрече попросил сам король.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Россиян призвали не подливать жидкость для розжига на горячие угли

    Еще один мировой лидер прибыл в Москву на празднование Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok