16:06, 7 мая 2026Мир

Ушаков раскрыл предстоящие встречи Путина с лидерами иностранных государств

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин запланировал на 9 мая серию двусторонних переговоров с главами иностранных делегаций. В их числе состоится встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Также российский лидер проведет беседу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом тет-а-тет — о такой встрече попросил сам король. Кроме того, Путин обсудит с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В список переговоров вошли также встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым, а также с группой руководства представителей Республики Сербской.

Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что поездка премьер-министра Роберта Фицо в Москву на парад Победы является знаком уважения. Он отметил, что премьер также намерен посетить Дахау, Нормандию и Вашингтон, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

