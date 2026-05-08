16:14, 8 мая 2026

Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибудет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает KazTAG со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Айбека Смадиярова.

«Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера», — заявил Смадияров.

Он рассказал, что Кремль назвал предстоящий рабочий визит Токаева дружественным шагом. Пресс-секретарь казахского лидера также проведет отдельную встречу с президентом России Владимиром Путиным. На ней политики обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Путина в Казахстан в конце мая.

Ранее сообщалось, что дружественный России лидер передумал и приедет на 9 Мая в Москву. Речь шла о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве.

