Дружественный России лидер передумал и приедет на 9 Мая в Москву

Президент Узбекистана Мирзиёев приедет в Москву на 9 Мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на 9 Мая, несмотря на информацию о его неучастии в торжественных мероприятиях в российской столице. О поездке узбекистанского лидера сообщает его пресс-служба.

Накануне источник в правительстве Узбекистана рассказал местным СМИ, что Мирзиёев не приедет в Москву 9 Мая. Причину этого он не обозначил.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8 мая отбыл с рабочим визитом в город Москву», — сообщили в пресс-ведомстве главы государства.

Согласно программе, Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран, в том числе и Мирзиёеву. Российский лидер также обратился по случаю праздника к народам Молдавии и Грузии.