Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:51, 8 мая 2026Бывший СССР

Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

Президент Узбекистана Мирзиёев не приедет на 9 Мая в Москву
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не приедет на Парад Победы, который состоится в Москве 9 мая по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Gazeta.uz в своем Telegram-канале.

«Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев не примет участие в праздновании 9 Мая в Москве (...) В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии не указаны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что это станет первый с 2018 года Парад, который состоится без участия лидеров стран Центральной Азии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. В частности, российскую столицу посетят президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также собираются приехать президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран и бывший глава республики Милорад Додик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Россиянка заметно прибавила в весе из-за одной привычки

    Раскрыто влияние коррупционного скандала на Украине на европейскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok