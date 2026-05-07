Стали известны еще два европейских гостя парада Победы в Москве

Президент и экс-президент Республики Сербской посетят парад Победы в Москве

Президент Республики Сербской Синиша Каран и его предшественник на этом посту Милорад Додик посетят парад Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Республики Сербской в России.

«Да, приедут», — заявили в представительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Ожидается, что в ходе визита представители Республики Сербской проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что несколько зарубежных лидеров намерены посетить парад Победы в Москве. Он отметил, что Кремль своевременно представит список иностранных гостей, которые примут участие в торжествах.