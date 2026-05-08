Путин поздравил с 9 Мая Пашиняна, Алиева и лидеров еще восьми постсоветских стран

Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран, а также народам Молдавии и Грузии. Об этом сообщает Кремль.
В частности, российский лидер направил поздравительные послания:
- премьер-министру Армении Николу Пашиняну
- президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
- президенту Белоруссии Александру Лукашенко
- президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву
- президенту Киргизии Садыру Жапарову
- президенту Таджикистана Эмомали Рахмону
- президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову
- президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву
- президенту Абхазии Бадре Гунбе
- президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву
В своих посланиях Путин передал поздравления и слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженникам тыла. Российский президент пожелал им здоровья, бодрости духа и долголетия.
Отдельно Путин обратился к народам Грузии и Молдавии. «В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи», — сообщается в пресс-релизе.
Ранее Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы, приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В рамках визита он проведет встречу с Владимиром Путиным.