Путин поздравил с 9 Мая Пашиняна, Алиева и лидеров еще восьми постсоветских стран

Путин направил поздравления с 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран

Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником 9 Мая лидерам 10 постсоветских стран, а также народам Молдавии и Грузии. Об этом сообщает Кремль.

В частности, российский лидер направил поздравительные послания:

премьер-министру Армении Николу Пашиняну

президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

президенту Белоруссии Александру Лукашенко

президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву

президенту Киргизии Садыру Жапарову

президенту Таджикистана Эмомали Рахмону

президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову

президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

президенту Абхазии Бадре Гунбе

президенту Южной Осетии Алану Гаглоеву

В своих посланиях Путин передал поздравления и слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны, а также труженникам тыла. Российский президент пожелал им здоровья, бодрости духа и долголетия.

Отдельно Путин обратился к народам Грузии и Молдавии. «В обращениях к народам Грузии и Молдавии Владимир Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи», — сообщается в пресс-релизе.

Ранее Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы, приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. В рамках визита он проведет встречу с Владимиром Путиным.