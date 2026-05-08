Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы, приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«По приглашению Президента России Владимира Путина Глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. Помимо Лукашенко, российскую столицу посетят президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.