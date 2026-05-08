Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 8 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко прилетел в Москву

Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву на парад Победы, приуроченный к 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«По приглашению Президента России Владимира Путина Глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы», — отмечается в сообщении.

Дополнительно уточняется, что Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что несколько зарубежных лидеров посетят парад Победы. Помимо Лукашенко, российскую столицу посетят президент Абхазии Бадра Гунба, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, а также премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пощады не будет». Лавров жестко пригрозил странам Запада. В чем причина?

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Кремль заявил о готовности Путина провести переговоры с ЕС

    На бывшем заводе Toyota в России будут выпускать новый седан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok