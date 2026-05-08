20:19, 8 мая 2026Мир

Путин раскрыл детали разговора с Трампом

Путин и Трамп обсуждали борьбу советских и американских воинов с нацизмом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Кстати, совсем недавно этот вопрос обсуждали и в телефонном разговоре с президентом США. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — рассказал российский лидер.

Путин также подчеркнул, что победа советского народа в Великой Отечественной войне «постоянно находится на уровне повышенного внимания» в ходе диалога России с другими странами.

29 апреля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 1,5 часа. Российский лидер заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на Украине на период празднования Дня Победы. Президент США, в свою очередь, выразил согласие с этим предложением.

