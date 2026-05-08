В Кремле анонсировали обед Путина с постсоветскими лидерами

Ушаков: Путин проведет обед с Лукашенко, Токаевым и Мирзиеёвым

Президент России Владимир Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомарт Токаевым и Шавкатом Мирзиеёвым. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи», — рассказал Ушаков.

Все лидеры, по его словам, вместе будут присутствовать на параде на Красной площади и примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата.