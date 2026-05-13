18:32, 13 мая 2026

Россиянам усложнили получение итальянского шенгена из-за мошенничества соотечественников

Зарина Дзагоева
Фото: 0meer / Shutterstock / Fotodom  

Российским туристам усложнили получение итальянской шенгенской визы из-за мошенничества соотечественников — последние платили послу Италии в Узбекистане крупные суммы денег за многократные визы и оставались жить в Европе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из-за скандала на фоне вскрывшихся данных итальянские визовые центры в России изменили порядок подачи документов. Теперь заявления принимаются лишь лично — без посредников в виде курьеров, доверенных лиц и нотариусов. Виза будет одобрена только при условии покупки готового тура с оплаченными бронями.

Специалисты отмечают, что в сложившейся ситуации увеличится срок записи и получения шенгена. К примеру, заявителям с пропиской в Москве и Московской области придется ждать до конца июня, а с пропиской в других регионах — до июля. Более того, еще до двух месяцев будет занимать рассмотрение документов.

Россиянам рекомендовали рассмотреть для летних поездок в Европу другие страны Шенгенской зоны — Францию, Испанию, Венгрию и Грецию.

Ранее стало известно, что глава посольства Италии в Ташкенте, Узбекистан, тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы за оплату в размере от 4 до 16 тысяч евро (от 349 тысяч до 1,3 миллиона рублей). Он сговорился с российскими туристическими агентствами Happy Travel, Visa4you и Park Lane и по отлаженной схеме выдавал визы гражданам РФ. При этом заявители зачастую не соответствовали требованиям, предъявляемым к получателям итальянской стороной.

