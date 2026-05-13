Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
18:42, 13 мая 2026Спорт

Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

Призвавший болельщиков не приходить на стадион Медведев извинился за мат
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев объяснил свое поведение после окончания матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Он высказался в Telegram-канале команды.

Футболист принес извинения за то, что не сдержал эмоции и нецензурно выражался. «Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков и тех, кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы и буду рад вас видеть на стадионе», — заявил Медведев.

Инцидент произошел 11 мая. Медведева возмутили баннеры в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, после чего он в нецензурной форме обратился к болельщикам на трибунах. После этого в микст-зоне вратарь призвал поддерживающих Шпилевского фанатов не приходить на стадион.

После поражения от ЦСКА «Пари НН» остался на 15-м месте, клуб отстает от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на 3 очка. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал одну из самых длительных воздушных атак по Украине

    У расстрелявшего чемпиона России по функциональному многоборью мужчины был сообщник

    Ермака забросали яйцами

    Автопрому Германии предрекли волну сокращений

    ИИ назвали непрактичным инструментом в борьбе с пропагандой наркотиков

    В Москве ограничат публикацию данных о терактах и атаках беспилотников

    Решетова показала внешность без бровей

    Генсек НАТО высказался о диалоге с Путиным

    Нефтеперерабатывающий завод остановился в российском регионе

    Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok