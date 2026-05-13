Призвавший болельщиков не приходить на стадион вратарь «Пари НН» объяснился

Призвавший болельщиков не приходить на стадион Медведев извинился за мат

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев объяснил свое поведение после окончания матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Он высказался в Telegram-канале команды.

Футболист принес извинения за то, что не сдержал эмоции и нецензурно выражался. «Хочу пригласить всех неравнодушных болельщиков и тех, кто искренне поддерживает нашу команду, на заключительную игру чемпионата, которая очень важна для нас и для вас, в Казань. Оплатить футбольным болельщикам нашего клуба поездку в Казань, оплатить автобусы и буду рад вас видеть на стадионе», — заявил Медведев.

Инцидент произошел 11 мая. Медведева возмутили баннеры в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского, после чего он в нецензурной форме обратился к болельщикам на трибунах. После этого в микст-зоне вратарь призвал поддерживающих Шпилевского фанатов не приходить на стадион.

После поражения от ЦСКА «Пари НН» остался на 15-м месте, клуб отстает от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на 3 очка. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая и начнется в 18:00 по московскому времени.