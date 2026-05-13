Депутат Колесник: Россия вполне может взять под контроль весь Донбасс к осени

Россия вполне может взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он выразил свое мнение в беседе с «Лентой.ру».

«Западные оценки более точные, чем украинские, потому что Украина уже не существует как самостоятельный субъект — она находится под полным контролем Запада, который обеспечивает ее оружием, деньгами и разведданными. При этом основная задача России, как сказал верховный главнокомандующий, — беречь людей и воевать техникой, что усложняет процесс, но не делает его невыполнимым», — считает Колесник.

Парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в максимальном затягивании войны, потому что ее окончание для него равносильно смерти.

Денег у него хватит, вопрос в том, как сохранить жизнь, чтобы успеть ими воспользоваться Андрей Колесник депутат Госдумы

Депутат также считает, что американский президент Дональд Трамп мог бы приурочить свой визит в Москву к отключению системы Starlink для украинских пользователей в качестве жеста доброй воли. По словам парламентария, западные страны тоже истощаются, и если они хотят скорейшего окончания войны, им будет легче перестать поддерживать Киев. Россия держится, хотя ей тоже приходится непросто, заключил Колесник.

Ранее сообщалось, что на Западе назвали возможные сроки освобождения Россией всего Донбасса. Россия якобы планирует взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года.