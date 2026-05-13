14:35, 13 мая 2026Мир

На Западе назвали возможные сроки освобождения Россией всего Донбасса

FT: Россия планирует полностью взять под контроль Донбасс к осени
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия якобы планирует взять под контроль всю территорию Донбасса к осени этого года. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Авторы материала приводят слова двух источников, которые якобы контактировали с российским лидером. По их данным, высшее командование Вооруженных сил (ВС) России якобы убедило Путина в том, что «Донбасс можно освободить к осени».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для открытия полноформатных мирных переговоров с Украиной президент Владимир Зеленский должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Донбасса.

В январе Путин заявил, что Украина и поддерживающие ее страны не готовы к мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что пока их позиция не изменится, Россия будет добиваться поставленных целей спецоперации.

