18:56, 15 января 2026Россия

«Мир не наступает сам». Путин сделал первые в 2026 году заявления об Украине, СВО и мировой политике

Путин заявил, что РФ продолжит добиваться целей на Украине
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал первые в 2026 году заявления об Украине, спецоперации и мировой политике. Он высказался о задачах и позиции России во время приема верительных грамот у иностранных послов в Кремле.

Он назвал ситуацию в современном мире пугающей, так как она «все больше деградирует». По его словам, дипломатия подменяется опасными действиями, когда страны навязывают свою волю, поучая других, как правильно жить.

«Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, и актуальность этого очевидна. Особенно сейчас, когда ситуация на международной арене все больше и больше деградирует», — подчеркнул глава государства.

Десятки стран в мире страдают от неуважения их прав, добавил президент, и многие из них не могут постоять за себя, так как не обладают необходимой силой и ресурсами.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит, равной. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международных правовых документах. Пренебрежение принципами ни к чему хорошему никогда не приводило и не приведет

Владимир Путинпрезидент России

Россия продолжит последовательно добиваться поставленных целей на Украине

Говоря об СВО, Путин указал на неготовность украинской стороны к миру. Пока их позиция не изменится, Россия будет добиваться поставленных целей спецоперации, заявил глава государства.

«Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех: в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться», — подчеркнул глава РФ.

Он добавил, что Украина и поддерживающие ее страны не готовы к мирному урегулированию конфликта. Однако оно должно быть достигнуто «чем скорее, тем лучше».

Недаром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора

Владимир Путинпрезидент России

Для наступления мира на Украине необходимо вернуться к обсуждению новой архитектуры международной безопасности, которую и предлагала Россия, подчеркнул глава государства.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Путин выразил надежду на восстановление диалога с европейскими странами

Россия рассчитывает на восстановление диалога с европейскими странами, в том числе с союзником США — Южной Кореей.

«К сожалению, во многом растрачен позитивный капитал в нашем взаимодействии с Республикой Корея. А раньше наши страны, придерживаясь прагматичных подходов, добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Поэтому мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — заявил Путин.

Кроме того, Россия планирует укреплять связи со странами Ближнего Востока, включая Египет и Саудовскую Аравию, расширять торговлю со странами Латинской Америки и изучить перспективы сотрудничества с Африкой.

«Россия всегда открыта к выстраиванию равных и взаимовыгодных отношений со всеми международными партнерами во имя всеобщего процветания, благополучия и развития», — подчеркнул президент.

Путин выразил надежду, что со временем ситуация между Россией и европейскими странами изменится, и стороны вернутся к конструктивному общению на основе взаимного уважения интересов друг друга.

