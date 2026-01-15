Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 15 января 2026Мир

Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

Трамп заявил, что Россия готова пойти на сделку, в отличие от Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит.

По словам политика, президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку

Дональд Трамппрезидент США

Также глава Белого дома подтвердил, что встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Но никаких конкретных планов по этой встрече не привел.

Ранее Трамп назвал себя единственным козырем у украинского лидера. «У него нет козырей. У него их не было с самого первого дня», — отметил американский лидер.

Материалы по теме:
«Россия больше не враг» Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
«Россия больше не враг»Почему Дональд Трамп переписал Стратегию нацбезопасности США и как это повлияет на переговоры по Украине?
16 декабря 2025
«Время на стороне России» Как прошли очередные переговоры России и США и почему ЕС и Украина проявили интерес к диалогу с Москвой?
«Время на стороне России»Как прошли очередные переговоры России и США и почему ЕС и Украина проявили интерес к диалогу с Москвой?
23 декабря 2025

Трамп не знает о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США сказал агентству Reuters, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

Трамп сообщил, что ему неизвестно о потенциальной предстоящей поездке в Москву Уиткоффа и Кушнера

Reuters

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. Планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.

Спецпосланники едут в Россию, чтобы передать обновленный вариант плана мирного урегулирования, согласованный с украинцами и европейцами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он отметил, что новый план может заметно отличаться от изначальных 28 пунктов президента Трампа.

Материалы по теме:
«Украинским элитам доверять нельзя» Опубликована новая версия мирного плана США. Чем она отличается от предыдущей?
«Украинским элитам доверять нельзя»Опубликована новая версия мирного плана США. Чем она отличается от предыдущей?
11 декабря 2025
«Это то, о чем говорит Путин» Что сказано о России в новой Стратегии нацбезопасности США и почему она вызвала гнев в ЕС
«Это то, о чем говорит Путин»Что сказано о России в новой Стратегии нацбезопасности США и почему она вызвала гнев в ЕС
9 декабря 2025

Трамп критикует как Россию, так и Украину

10 января американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине.

Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал Трамп.

Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, однако сказал, что имеет некую долю разочарованности.

Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован

Дональд Трамппрезидент США

Он также заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Объявлено о расширении буферной зоны в российском приграничье

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    Озвучена реакция участников СВО на возможное снятие с должности генерала Ахмедова

    Россиянин расправился с отцом из-за надписи на машине

    В России попросили новых послаблений из-за требований о локализации такси

    Зеленского обвинили в предательстве своего народа

    На Западе рассказали об усложнении перехвата ВСУ российских модернизированных дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok