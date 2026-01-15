Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит.
По словам политика, президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.
Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку
Также глава Белого дома подтвердил, что встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Но никаких конкретных планов по этой встрече не привел.
Ранее Трамп назвал себя единственным козырем у украинского лидера. «У него нет козырей. У него их не было с самого первого дня», — отметил американский лидер.
Трамп не знает о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву
Президент США сказал агентству Reuters, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.
Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. Планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.
Спецпосланники едут в Россию, чтобы передать обновленный вариант плана мирного урегулирования, согласованный с украинцами и европейцами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он отметил, что новый план может заметно отличаться от изначальных 28 пунктов президента Трампа.
Трамп критикует как Россию, так и Украину
10 января американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине.
Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал Трамп.
Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, однако сказал, что имеет некую долю разочарованности.
Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован
Он также заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.