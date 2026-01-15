Трамп снова упрекнул Зеленского в нежелании завершить конфликт. Американский лидер считает, что Россия уже готова пойти на сделку

Трамп заявил, что Россия готова пойти на сделку, в отличие от Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва уже готова пойти на сделку по украинскому конфликту, однако Украина с этим медлит.

По словам политика, президент России Владимир Путин готов заключить сделку и завершить конфликт, а его украинский коллега Владимир Зеленский — нет.

Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку Дональд Трамп президент США

Также глава Белого дома подтвердил, что встретится с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. Но никаких конкретных планов по этой встрече не привел.

Ранее Трамп назвал себя единственным козырем у украинского лидера. «У него нет козырей. У него их не было с самого первого дня», — отметил американский лидер.

Трамп не знает о возможной поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву

Президент США сказал агентству Reuters, что не знает о планах поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

Трамп сообщил, что ему неизвестно о потенциальной предстоящей поездке в Москву Уиткоффа и Кушнера Reuters

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. Планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.

Спецпосланники едут в Россию, чтобы передать обновленный вариант плана мирного урегулирования, согласованный с украинцами и европейцами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он отметил, что новый план может заметно отличаться от изначальных 28 пунктов президента Трампа.

Трамп критикует как Россию, так и Украину

10 января американский лидер выразил уверенность в том, что договоренность об урегулировании конфликта на Украине в конечном счете можно будет достичь, однако упомянул о своем разочаровании в главе российского государства Владимире Путине.

Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — указал Трамп.

Говоря об отношениях с президентом России, глава Белого дома подчеркнул, что они всегда отлично складывались, однако сказал, что имеет некую долю разочарованности.

Мне нравится Россия. Я люблю народ Китая. Я люблю народ России. У меня получается очень хорошо ладить с президентом Путиным, но я очень им разочарован Дональд Трамп президент США

Он также заявил, что США не будут проводить операцию по захвату Владимира Путина. Один из репортеров поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность подобной операции. «Я не думаю, что это будет необходимо», — ответил Трамп.

