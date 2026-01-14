Уиткофф и Кушнер вновь посетят Москву

Bloomberg: Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку посланники [американского лидера] Дональда Трампа работают над продвижением мирного соглашения по Украине», — говорится в материале.

Как подчеркивают источники, встреча может состояться в этом месяце, однако планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за беспорядков Иране.

При этом по словам представителя Белого дома, на данный момент такая встреча не запланирована. Кроме того, один из источников отметил, что остается неясным, насколько Путин заинтересован во второй встрече с Уиткоффом и Кушнером, и это, по-видимому, является главным препятствием на пути к согласованию даты.

В ночь с 2 на 3 декабря в Кремле состоялась встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжались почти пять часов.