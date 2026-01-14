Реклама

13:59, 14 января 2026МирЭксклюзив

Названа вероятная цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Политолог Дудаков: План мира Уиткоффа и Кушнера может не устроить Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, чтобы передать обновленный вариант плана мирного урегулирования, согласованный с украинцами и европейцами, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков. Он отметил, что новый план может заметно отличаться от изначальных 28 пунктов президента США Дональда Трампа.

«Уиткофф и Кушнер едут, чтобы передать российской стороне план, согласованный с Украиной и Европой. Вопрос в том, насколько он будет приемлемым для нас, в какой степени отличается от того, что было представлено в рамках 28-пунктного плана. Потому что даже там учитывались далеко не все национальные интересы России, но, по крайней мере, та редакция была более реалистична, чем появившиеся позднее версии», — заметил Дудаков.

Политолог также обратил внимание, что администрация Трампа сегодня переключила внимание с урегулирования украинского конфликта на Венесуэлу и Иран, где предпочтение отдается не дипломатии, а военной силе. Американский лидер, как считает Дудаков, вернется к вопросу Украины только в случае, если удастся достичь прорыва.

«Преждевременно говорить о том, как пройдет визит Уиткоффа и Кушнера. Но вряд ли администрация США в ближайшее время вернется к внимательной работе над украинским кризисом. Сделать все быстро, как хотел Трамп, не получилось. Значит, будут заниматься другими вопросами. Произойдет какой-то прорыв — Трамп вернется. Но пока он сосредоточен на тех направлениях, где удается добиться успеха», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер рассчитывают посетить Москву в этом месяце для проведения переговоров. Планы еще не окончательно утверждены, и сроки могут быть сдвинуты из-за беспорядков в Иране.

