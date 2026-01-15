Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

Путин: РФ будет добиваться поставленных целей СВО, пока Украина не готова к миру

Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока Украина не готова к миру. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех: в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, пока «в Киеве и поддерживающих его столицах» не готовы к мирному урегулированию конфликта, Россия продолжит «последовательно добиваться поставленных перед собой целей».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении СВО в контексте достижения своих целей.