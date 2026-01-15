Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 15 января 2026Бывший СССР

Путин пообещал последовательно добиваться поставленных целей на Украине

Путин: РФ будет добиваться поставленных целей СВО, пока Украина не готова к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия будет добиваться поставленных целей специальной военной операции (СВО), пока Украина не готова к миру. Об этом сообщил российский президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

«Мы предлагали варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех: в Америке, Европе, Азии — во всем мире. Считаем, что к их предметному обсуждению стоило бы вернуться», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, пока «в Киеве и поддерживающих его столицах» не готовы к мирному урегулированию конфликта, Россия продолжит «последовательно добиваться поставленных перед собой целей».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении СВО в контексте достижения своих целей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok