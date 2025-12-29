Реклама

14:21, 29 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о мыслях о прекращении СВО

Песков: Россия думает о прекращении СВО в контексте достижения своих целей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия думает о прекращении специальной военной операции (СВО) в контексте достижения своих целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей», — заявил пресс-секретарь российского президента.

В феврале политолог Георгий Бовт заявил, что несмотря на запуск переговоров по Украине после прихода к власти Дональда Трампа необходимо помнить о ключевой цели СВО. По его словам, отказ от демилитаризации эта та уступка, которая может стать роковой.

