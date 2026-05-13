Миллионер отказался от роскошной жизни и стал священником

Миллионер Скотт-Винсент Борба отказался от роскошной жизни и стал священником

Американский бизнесмен Скотт-Винсент Борба отказался от богатства и стал священнослужителем. Об этом сообщает Independent.

52-летний сооснователь косметического бренда e.l.f. Cosmetics разочаровался в роскошной жизни и обратился к вере. По словам миллионера, он испытывал чувство неудовлетворения вопреки достатку, поэтому направил все свое состояние на благотворительность и решил посвятить дальнейшую жизнь служению богу.

«Я был образцом роскошной жизни. Мы тусовались с семьей Кардашьян и Пэрис Хилтон и жили "по-голливудски". Я ни в коем случае не был смиренным», — признался предприниматель и добавил, что в итоге распродал роскошное имущество и отправился жить в семинарию Святого Патрика в Менло-Парке, штат Калифорния.

Сейчас мужчина готовится к рукоположению в католические священники. «Я живу в маленькой крошечной комнате — она пуста, в ней ничего нет. Моя жизнь сократилась до самого необходимого, но я никогда в жизни не был так счастлив», — подытожил он.

