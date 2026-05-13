Одну страну призвали активнее вовлекать в работу женщин и мигрантов

ОЭСР: Японии нужно вовлекать в работу женщин и мигрантов из-за нехватки кадров

Чтобы справиться с нехваткой кадров из-за низких рождаемости и занятости, Японии нужно активнее вовлекать в работу женщин и мигрантов. Озаботиться потерей рабочей силы страну призвали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

К концу 21 века Япония рискует потерять больше половины рабочей силы, если рождаемость, миграция и занятость останутся на нынешнем уровне. Ситуацию усугубляет и рост доли пожилого населения, что дополнительного усиливает нагрузку на экономику.

По данным ОЭСР, занятость мужчин 15–64 лет в Японии достигла одной из самых высоких среди стран организации — 84,7 процента. В текущих условиях нужно задействовать резервы — активнее вовлекать женщин в рынок труда, создавать условия для работы людей старше 60 лет, привлекать иностранных работников и повышать рождаемость.

«Чтобы справиться с растущими расходами на обслуживание долга и старением населения, Японии следует продолжать реформы, направленные на сокращение государственного долга и создание бюджетных резервов. Сокращение административной нагрузки повысит производительность бизнеса, а усиление стимулов к труду для пожилых работников и женщин увеличит предложение рабочей силы», — заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн.

Сейчас властям нужно продолжать реформы рынка труда, увеличение гибкости стандартных трудовых договоров помогло бы преодолеть дуализм рынка труда. Политика по привлечению и интеграции иностранных работников, а также по сопровождению их при трудоустройстве, помогла бы более эффективно использовать иностранные трудовые ресурсы. А для вовлечения работников старшего возраста и тех, кто работает по нестандартным контрактам в полноценную трудовую деятельность необходимо предоставлять актуальные и качественные программы обучения для взрослых.

Ранее власти Токио призвали муниципальных сотрудников приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить потребление энергии в офисе. Жителям Японии предложили заменить классические костюмы на менее формальную летнюю одежду, чтобы снизить потребность в кондиционерах в жару. Послабление дресс-кода является обновленной версией инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году.