20:14, 24 апреля 2026

Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

Александра Качан (Редактор)

Фото: Rolf Schulten / ullstein bild via Getty Images

Власти Токио призвали муниципальных сотрудников приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить потребление энергии в офисе. Об этом сообщает агентство AFP.

Мера связана с ростом цен на энергию и рисками дефицита на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Жителям Японии предложили заменить классические костюмы на менее формальную летнюю одежду, чтобы снизить потребность в кондиционерах в жару. Послабление дресс-кода является обновленной версией инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году, в рамках которой офисных сотрудников призывали перестать носить галстуки и пиджаки летом и переодеться в рубашки с коротким рукавом.

Отмечается, что лето 2025 года стало самым жарким для Японии с 1898 года. Температура несколько раз превышала 40 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Японии может исчезнуть сакура на фоне изменения климата. По словам биолога Дмитрия Сафонова, для решения проблемы нужно вывести новые, более теплолюбивые сорта.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Российские мужчины разлюбили барбершопы

    Макрон назвал США ненадежным союзником

    «АвтоВАЗ» объяснил причины повышения качества своей продукции

    Звезда популярного шоу рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

    Мать осужденной криптоблогерши Битмамы помогла поймать ее адвоката

    Стало известно о боестолкновениях над Дагестаном и Крымом

    Глава МИД Украины рассказал об одной из тяжелейших задач для Киева

    Рядом с Пентагоном произошла авария

    Названы иностранные прототипы легендарных советских автомобилей

    Все новости
