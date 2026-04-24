Жителей Японии призвали работать в шортах ради экономии

AFP: Власти Токио призвали сотрудников работать в шортах ради экономии

Власти Токио призвали муниципальных сотрудников приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить потребление энергии в офисе. Об этом сообщает агентство AFP.

Мера связана с ростом цен на энергию и рисками дефицита на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Жителям Японии предложили заменить классические костюмы на менее формальную летнюю одежду, чтобы снизить потребность в кондиционерах в жару. Послабление дресс-кода является обновленной версией инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году, в рамках которой офисных сотрудников призывали перестать носить галстуки и пиджаки летом и переодеться в рубашки с коротким рукавом.

Отмечается, что лето 2025 года стало самым жарким для Японии с 1898 года. Температура несколько раз превышала 40 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Японии может исчезнуть сакура на фоне изменения климата. По словам биолога Дмитрия Сафонова, для решения проблемы нужно вывести новые, более теплолюбивые сорта.