17:42, 13 мая 2026Бывший СССР

В Молдавии заявили о нарушении дроном воздушного пространства

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Неопознанный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдавии. Об этом сообщило Минобороны республики, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Дрон пересек государственную границу Республики Молдова со стороны Могилева-Подольского, Винницкая область», — указано в сообщении.

Беспилотник, как отмечается, был замечен над городом Бельцы, в связи с инцидентом в северной части страны временно закрыли небо.

Ранее стало известно, что в Киеве произошли взрывы на фоне сообщений о налете 200 беспилотников на Украину. Отмечается, что в 12:08 в Киеве была отменена воздушная тревога.

