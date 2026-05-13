Госдума изменила порядок проверки пьяных водителей

Госдума приняла поправки, упрощающие проверки водителей на опьянение

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки, упрощающие проверки водителей на опьянение. Об этом сообщается на сайте думской электронной базы.

Закон делает необязательным оформление некоторых документов для инспекторов ГИБДД. Помимо того, отметку об отстранении и задержании автомобиля с указанием даты и места можно будет ставить в других документах.

До вступления закона в силу в России при выявлении водителя в нетрезвом виде необходимо составить от трех до пяти документов. Составление протокола об отстранении от управления транспортным средством в каждом случае является обязательным. По мнению авторов документа, данная мера является избыточной.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России выступило против снижения нештрафуемого порога скорости. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об изменении порога и заявил, что большинство депутатов выступают против снижения.