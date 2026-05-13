Пассажир российского самолета случайно устроил потоп и сорвал рейс в Грузию

Пассажир Red Wings сломал кран в самолете и сорвал рейс в Батуми

Пассажир самолета российской авиакомпании Red Wings случайно устроил потоп на борту во время полета и сорвал рейс в Грузию. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что лайнер вылетел из московского аэропорта Жуковский в Батуми 10 мая. Когда пилоты набрали необходимую высоту, один из пассажиров решил сходить в туалет. Он сломал кран раковины, в результате чего задняя часть самолета была затоплена, включая служебные помещения.

Членам экипажа удалось перекрыть воду, а командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Проведя в небе два часа, борт вновь сел в Жуковском. Специалисты осмотрели воздушное судно, починили кран и проверили подтопления. Самолет допустили до полетов, однако пассажиров отправили в Батуми на другом лайнере.

Ранее в самолете авиакомпании American Airlines случился потоп во время полета на высоте около девяти тысяч метров. Паника пассажиров попала на видео.