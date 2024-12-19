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13:03, 19 декабря 2024Путешествия

Паника пассажиров самолета из-за потопа в салоне во время полета попала на видео

Алина Черненко

В самолете авиакомпании American Airlines случился потоп во время полета на высоте около девяти тысяч метров. Паника пассажиров попала на видео, которое один из очевидцев опубликовал в TikTok. На него обратил внимание таблоид New York Post.

Инцидент произошел 7 декабря на борту лайнера, летевшего из Далласа в Миннеаполис, США. На размещенных в сети кадрах путешественники встают со своих мест, поднимают ноги и вещи с пола, чтобы спастись от потока воды, которая течет по проходу из туалета в задней части воздушного судна.

«В полете мы смотрели "Титаник"», — пошутил автор вирусного ролика, который набрал более 7,2 миллиона просмотров.

Пользователи сети были потрясены произошедшим. «Представляю себе, как люди тонут… в самолете… в воздухе», «Тонуть на высоте 30 тысяч футов (около 9 тысяч метров — прим. «Ленты.ру») со скоростью 500 миль (около 800 километров — прим. «Ленты.ру») в час, лол», «Новый страх из "Пункта назначения" разблокирован», — написали юзеры.

В апреле аналогичный случай произошел в самолете авиакомпании Alaska Airlines. Из-за потопа во время полета пилотам пришлось сменить курс и вернуться в аэропорт вылета в Гонолулу, штат Гавайи.

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