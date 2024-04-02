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17:13, 2 апреля 2024Путешествия

Потоп на борту пассажирского Boeing во время полета попал на видео

Самолет Alaska Airlines экстренно сменил курс из-за потопа на борту

Самолет авиакомпании Alaska Airlines экстренно сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за потопа во время полета. Обстановка в салоне попала на видео, которое публикует Alaska's News Source.

30 марта пассажирский Boeing 737 Max 9 следовал из Гонолулу, штат Гавайи, в Анкоридж на Аляске. Через полтора часа после отправления в одной из туалетных комнат в передней части судна возникла неисправность раковины, в результате чего вода залила пол лайнера.

На опубликованных кадрах видно, что стюардессы пытались устранить последствия потопа бумажными полотенцами и одеялами. Пилоты решили вернуться в Гонолулу, чтобы устранить проблему на борту, посадка прошла благополучно.

Ранее в России пилоты Sukhoi Superjet 100, летевшего из Санкт-Петербурга в Москву, заметили неопознанный предмет в небе. Им оказался зеленый воздушный шар, который летел в восьми километрах от лайнера.

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      Мария Борисова
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