60-летняя Ирина Безрукова показала фото времен молодости

Актриса Ирина Безрукова показала черно-белые фото времен детства и молодости

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала архивные снимки. Кадры были опубликованы в ее Telegram-канале.

60-летняя знаменитость разместила серию черно-белых фото времен ее молодости и детства. На них артистка позировала в вязаном свитере, темном костюме с юбкой, а также белом летнем комплекте из хлопка на природе. Помимо этого, она также продемонстрировала снимки, будучи ребенком.

«Привет вам от маленькой Иры, отличного дня и исполнения всех желаний. Делитесь в комментариях своими детскими фото и пишите, что бы сейчас сказали себе в детстве, если бы была такая возможность?» — подписала она.

В марте Ирина Безрукова раскрыла секрет красоты. Знаменитость заявила, что у нее хорошая генетика, однако поддерживать ее — большой труд.