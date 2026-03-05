60-летняя Ирина Безрукова раскрыла секрет красоты

Актриса Ирина Безрукова заявила, что питается по составленному врачом меню

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней приводит «Леди Mail».

60-летняя знаменитость заявила, что у нее хорошая генетика, однако поддерживать ее — большой труд. Так, она тщательно следит за здоровьем и проходит обследования каждые четрые месяца, чтобы выявить и восполнить имеющиеся в организме дефициты. «Будучи с детства достаточно болезненным ребенком, я приучила себя посматривать за своим организмом и вовремя проходить техосмотр», — отметила звезда.

Кроме того, бывшая жена актера Сергея Безрукова питается по составленному врачом меню и на регулярной основе принимает плазменные противовирусные препараты.

В феврале 83-летняя американская актриса, комик и телеведущая Джой Бехар раскрыла секреты моложавой внешности.

