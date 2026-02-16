Реклама

83-летняя телеведущая раскрыла секреты моложавой внешности

Екатерина Ештокина
Джой Бехар

Джой Бехар. Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for Tribeca Festival

Американская актриса, комик и телеведущая Джой Бехар раскрыла секреты моложавой внешности. Интервью со звездой публикует People.

83-летняя телезвезда призналась, что никогда не делала подтяжку лица, однако любит некоторые косметологические процедуры. «Люди думают, что я сделала подтяжку лица, но это не так. Я не против менее инвазивных процедур. В основном я просто делаю ботокс и филлеры», — уточнила она.

В то же время Бехар похвасталась, что зачастую ее возраст преуменьшают. «У меня хорошая кожа. Это я унаследовала от матери. У меня не так много морщин. И мне повезло, что у меня много волос. У меня действительно много волос; я их никогда не теряла», — заявила знаменитость.

Вместе с тем отказ от радикальных методов коррекции внешности актриса объяснила страхом пластической хирургии прошлых лет. «У меня есть подруга, которая сделала подтяжку лица в 30 лет, потому что хотела выглядеть красивее. В то время я о таком и не слышала. Но помнишь, как ты выглядела после операции в 80-х? Это выглядело так странно. Но я знала много женщин, которые были зависимы от пластической хирургии», — рассказала Бехар.

Ранее в феврале 54-летний солист группы «Чай вдвоем» также раскрыл секрет моложавой внешности. Певец Стас Костюшкин рассказал, что поддерживает вид с помощью ботокса и биоревитализации.

