Ценности
13:35, 11 февраля 2026Ценности

54-летний солист группы «Чай вдвоем» раскрыл секрет моложавой внешности

54-летний певец Стас Костюшкин поддерживает молодость с помощью ботокса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин раскрыл секрет стройности и молодости. Интервью публикует «Леди Mail».

54-летний певец признался, что ему нравится, как он стареет. По его мнению, он делает это красиво. «Если вы меня спросите, хочу ли я вернуться в свои 25, уверенно отвечу, что нет. Мне там не очень нравилось. Хотя вот мои 33 я бы вернул — год, когда я познакомился с моей женой», — пояснил Костюшкин.

Так, собеседник издания рассказал, что поддерживает моложавую внешность с помощью ботокса и биоревитализации. Помимо походов к косметологу и спорта, он соблюдает так называемую культуру питания, а именно — не употребляет в пищу фастфуд, глютен и сахар.

В сентябре 2023 года Костюшкин показал фанатам внешность после пересадки волос.

