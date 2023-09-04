Солист группы «Чай вдвоем» показал внешность после пересадки волос

Солист российской группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин показал внешность после пересадки волос. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что 52-летний поп-исполнитель обратился за помощью к специалисту по трансплантации. По его словам, ему пришлось ждать четыре месяца, чтобы заметить эффект от манипуляции.

«Вот и расстался я с кепкой, вот и выросли мои волосы. Для кого-то долго, для кого-то быстро. Для меня долго, честно говоря, четыре месяца, но говорят, что это лишь 30 процентов», — рассказал артист.

В марте бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками. Тогда знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка.