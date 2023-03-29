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14:21, 29 марта 2023Ценности

Айза Анохина показала результат пересадки волос

Бывшая жена Гуфа Айза Анохина показала результат пересадки волос на лоб с затылка

Кадр: Telegram-канал Peopletalk

Бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) поделилась результатом пересадки волос с подписчиками. Соответствующие сторис она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. «Смотрите, они растут!» — сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, который появились на проблемной зоне.

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Известно, что инфлюэнсер делала процедуру в Турции, поскольку комплексовала из-за «неестественно огромного» лба. Стоимость вмешательства составила 3 тысячи долларов (231 тысяча рублей). «До меня дошло, что именно лоб делает меня гуманоидообразным человеком», — рассказала тогда поклонникам Анохина.

Ранее бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов также показал результат пересадки волос. 40-летняя телезвезда разместил видео, в котором продемонстрировал несколько этапов упомянутой процедуры.

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Карина Черных
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