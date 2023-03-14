Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов показал результат пересадки волос

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов сделал пересадку волос в Турции на макушке

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ Сергей Сафронов сделал пересадку волос в Турции и показал результат. Соответствующие кадры появились в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

40-летний телеведущий поделился видео, в котором продемонстрировал несколько этапов упомянутой процедуры. Так, сначала в опубликованном ролике Сафронов предстал с залысиной в области макушки.

Затем в размещенном ролике врачи начертили маркером специальные линии на проблемной зоне мужчины. Кроме того, они провели хирургические манипуляции, в результате которых на голове звезды появились новые волосяные фолликулы. «Я все-таки решился и сделал это!» — подписал Сафронов публикацию.

Зрители оценили поступок знаменитости в комментариях под постом. «И правильно! Молодым мужчинам нужно выглядеть молодо и свежо. С волосами», «Обалдеть. Спасибо, что все показал. Было интересно узнать, как это делают», «Молодец!» — написали они.

В январе бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина сделала пересадку волос для уменьшения лба. Она опубликовала ряд постов в сети, где рассказала, что отправилась в Турцию за соответствующей процедурой. На размещенных видео Анохина показала подробности операции, позируя в кабинете врача: 2,5 тысячи луковиц с затылка блогерши трансплантировали на проблемную зону в области лба.