Айза Анохина сделала пересадку волос из-за «неестественно огромного» лба

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина сделала пересадку волос в Турции для уменьшения лба

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза Анохина (Долматова) сделала пересадку волос для уменьшения лба. Соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

Анохина опубликовала ряд постов в сети, где рассказала, что отправилась в Турцию за соответствующей процедурой. На размещенных видео она показала подробности операции, позируя в кабинете врача: 2500 луковиц с затылка блогерши трансплантировали на проблемную зону в области лба.

«У меня всегда был высокий лоб. Меня он никогда не смущал. Потом я сделала так называемые лисьи глазки, и лоб стал выше, он стал неестественно огромным! Но я это поняла не сразу, к сожалению. Только потом до меня дошло, что именно он делает меня гуманоидообразным человеком», — заявила блогерша, добавив, что указанную трансплантацию стоимостью 3000 долларов (примерно 203 тысячи рублей) оплатил ее отец.

В мае сообщалось, что Анохина закрыла свой салон красоты «Ай-лаб» на Поклонной улице в Москве из-за финансовых трудностей после пандемии COVID-19 и санкций. Она отметила, что проблемы начались еще во время пандемии, но введенные в отношении России санкции сделали невозможным продолжение бизнеса.