В покупке активов «Лукойла» заинтересовались в африканской стране

19:38, 13 мая 2026

Bloomberg: Власти Ганы заинтересовались активами «Лукойла» в Гвинейском заливе
Вячеслав Агапов

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Власти Ганы заинтересовались покупкой доли «Лукойла» в нефтяном блоке Deepwater Tano Cape Three Points. О возможной покупке активов российской нефтяной компании в африканской стране со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

«Лукойлу» принадлежат 38 процентов в морском нефтяном блоке. Гана намерена приобрести активы попавшей под западные санкции российской компании в Гвинейском заливе. Таким образом она сможет получить больший контроль над будущими объемами добычи в стране.

По данным источников, западноафриканская страна имеет преимущественное право на эту долю, после того как в январе Carlyle Group решила купить большую часть международного портфеля «Лукойла».

После срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.

В конце апреля Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже Lukoil International GmbH, зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл», до 30 мая. Сама лицензия выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, и документ всякий раз продлевают.

