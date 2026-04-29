США продлили срок продажи зарубежного бизнеса «Лукойла»

OFAC продлило лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 30 мая

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже Lukoil International GmbH, зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл», до 30 мая. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства.

Сама лицензия выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, и документ всякий раз продлевают.

Предварительно, после срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor, «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.

В марте «Лукойл» сообщил об убытке в 2025 году по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) в размере 1,06 триллиона рублей против чистой прибыли годом ранее в 851,5 миллиарда рублей. Такой результат компании обеспечило обесценение активов Lukoil International GmbH, которые оцениваются в 1,7 триллиона рублей. Выручка при этом снизилась на 15 процентов, до 3,8 триллиона рублей.