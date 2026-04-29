19:46, 29 апреля 2026

США продлили срок продажи зарубежного бизнеса «Лукойла»

OFAC продлило лицензию на продажу зарубежного бизнеса «Лукойла» до 30 мая
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия лицензии на ведение переговоров о продаже Lukoil International GmbH, зарубежного бизнеса российской нефтяной компании «Лукойл», до 30 мая. Об этом свидетельствует документ, размещенный на сайте ведомства.

Сама лицензия выдана еще в октябре 2025 года, когда в отношении компании были введены полномасштабные санкции. Однако продать Lukoil International пока не удалось, и документ всякий раз продлевают.

Предварительно, после срыва сделки с нефтяным трейдером Gunvor, «Лукойл» договорился о продаже с американским инвестиционным фондом Carlyle. Тем не менее окончательно соглашение еще не достигнуто, а в переговорах участвуют и другие претенденты.

В марте «Лукойл» сообщил об убытке в 2025 году по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) в размере 1,06 триллиона рублей против чистой прибыли годом ранее в 851,5 миллиарда рублей. Такой результат компании обеспечило обесценение активов Lukoil International GmbH, которые оцениваются в 1,7 триллиона рублей. Выручка при этом снизилась на 15 процентов, до 3,8 триллиона рублей.

