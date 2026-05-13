Турист положил в карман джинсов 330 бриллиантов и лишился их в российском аэропорту

Отдохнувший в ОАЭ турист попытался провезти на родину бриллианты, но лишился их в российском аэропорту. Об этом сообщают «Известия» (IZ.RU).

Таможенники задержали жителя России во время прохождения зеленого коридора в воздушной гавани Шереметьево. При досмотре выяснилось, что он положил в карман своих джинсов 330 ограненных бриллиантов общей стоимостью 4,7 миллиона рублей, при этом мужчина не задекларировал товары.

Путешественника обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Купленные им бриллианты конфисковали и обратили в доход государства. Также московский суд оштрафовал россиянина на 150 тысяч рублей.

Ранее иностранку поймали в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей. 48-летнюю пассажирку самолета задержали во время прохождения зеленого коридора.