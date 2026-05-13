Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:42, 13 мая 2026Путешествия

Турист положил в карман джинсов 330 бриллиантов и лишился их в российском аэропорту

IZ.RU: Таможенники Шереметьево конфисковали у россиянина 330 бриллиантов из ОАЭ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Отдохнувший в ОАЭ турист попытался провезти на родину бриллианты, но лишился их в российском аэропорту. Об этом сообщают «Известия» (IZ.RU).

Таможенники задержали жителя России во время прохождения зеленого коридора в воздушной гавани Шереметьево. При досмотре выяснилось, что он положил в карман своих джинсов 330 ограненных бриллиантов общей стоимостью 4,7 миллиона рублей, при этом мужчина не задекларировал товары.

Путешественника обвинили в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Купленные им бриллианты конфисковали и обратили в доход государства. Также московский суд оштрафовал россиянина на 150 тысяч рублей.

Ранее иностранку поймали в российском аэропорту с украшениями на 6,3 миллиарда рублей. 48-летнюю пассажирку самолета задержали во время прохождения зеленого коридора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя назвать случайностью». Россия нанесла мощный удар «растопыренной пятерней» по Украине. Зеленский назвал цель удара

    Врио главы российского приграничного региона дал первый комментарий после назначения

    Гоблин рассказал о прочитанном в советской газете фейке про ЦРУ

    1,7 тысячи пассажиров оказались в ловушке на круизном лайнере из-за опасного вируса

    Борьбу с жилыми гаражами в России сочли бессмысленной

    Секретные данные Apple украли

    Похудевшая на 73 килограмма россиянка поразила результатом преображения

    Лавров назвал цель агрессии США против Ирана

    В российском регионе арестовали троих сотрудников детского сада

    Раскрыт план по свержению Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok